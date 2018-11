“Samen willen we van armoede verleden tijd maken” vdt

30 november 2018

15u02 0

Het armoedeproject, waarbij wordt opgeroepen om tussen 1 en 6 december zoveel mogelijk lege schoenen in Landen te plaatsen, is een actie van Uit de Marge, jeugdopbouwwerker Francesco, Huis van het Kind en de jeugddienst. Dat willen de initiatiefnemers graag benadrukken. “We krijgen hulp in dit project van de sportdienst, stad Landen, de bib van Landen, Kind en Gezin, OCMW Landen en Help Ons Helpen”, zegt Ikrame Kastit, cocoördinator Uit De Marge. “Jeugdopbouwwerker Francesco heeft de bal aan het rollen gebracht na gesprekken met kinderen en jongeren over armoede. Hij heeft vervolgens het gesprek aangegaan met verschillen diensten en zij hebben mee aan de kar getrokken.” Volgens Ikrame is dit project zeker nodig. “De sint komt binnenkort langs bij heel wat kinderen die braaf zijn geweest, maar spijtig genoeg zullen er ook heel wat brave kinderen dit jaar geen bezoek krijgen. Samen willen we van armoede verleden tijd maken en dit in samenwerking met alle lokale actoren. We hopen alvast dat het volgend bestuur daar hard op zal inzetten.”