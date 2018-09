"Rondkomen is dagelijkse strijd" BINDKRACHTVILLA VIERT EERSTE VERJAARDAG, MAAR HET IS NIET ALTIJD FEEST VANESSA DEKEYZER

01 september 2018

02u23 0 Landen De Bindkrachtvilla, een warme thuis voor 12 jonge mensen met een beperking, bestaat dit weekend één jaar. Dat wordt op 1 september gevierd met een feest in en rond het huis aan de Steenweg op Sint-Truiden. "Het blijft voor ons een grote uitdaging om financieel alles rond te krijgen", zegt voorzitter Nadia Quintens.

Het startschot van de Bindkrachtvilla werd vorig jaar gegeven door niemand minder dan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en mevrouw Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde van Welzijn.





"Ondertussen hebben we hier ten huize van Bindkracht al heel wat avonturen meegemaakt", vertelt Nadia. "Elke dag opnieuw zet een hele ploeg van professionelen en vrijwilligers hun beste beentje voor om onze Bindkrachtbewoners zo goed en hartelijk mogelijk te begeleiden in hun dagelijks leven. We willen hen hierbij vooral de kansen geven om zichzelf te ontplooien."





Bindkracht wil ook ambassadeur zijn van mensen met een beperking in de maatschappij. "We willen hun stem zijn en samen met hen een plek in de wereld creëren. Zo zetten we echt in op inclusie. Onze leuke bezoekerscafés, waar telkens heel wat volk op afkomt, zijn hier een goed voorbeeld van", aldus Nadia. "Op 22 september sluiten we onze reeks van acht zomercafés af. We hebben ook heel wat uitwisselingen met scholen en andere verenigingen, die iets ondernemen met en voor onze mensen. Inclusie kan ook individueel gebeuren natuurlijk. Zo zijn er bewoners die meehelpen als kleuterjuf, als bejaardenhelpster of helpende kracht in De Wereldwinkel. We willen aan de samenleving laten zien dat zij ook een meerwaarde kunnen betekenen."





Benefietweekend

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. "De beloofde budgetten zijn door de Vlaamse regering nog steeds niet uitgekeerd", vertelt Nadia. "Mensen met een handicap zullen dus nog vele jaren moeten wachten op het geld waar ze recht op hebben. Daarom moeten wij elke dag strijd leveren om centjes te verzamelen. Vandaar dat we iedereen graag uitnodigen op ons benefietweekend op 24 en 25 november. Ondertussen organiseren we ook nog, samen met Huize Zevenbronnen, een buurtfeest 'Walshoutem Feest' op 7 oktober. Wie zich geroepen voelt, kan ook een leuke actie opzetten in kader van Music for Life of een storting doen op rekeningnummer BE81 1450 4009 6324 met vermelding 'Project Bindkracht'. Wij willen uitdrukkelijk iedereen bedanken die Bindkracht een warm hart toedraagt en ons wil steunen. Want 'ooit heeft iedereen wel iemand nodig' zegt onze peter, Bart Debbaut."





Iedereen is ook welkom op het feest aanstaande zaterdag vanaf 16 uur. Je kan er gezellig bijpraten bij pasta of taart en je uitleven op de Vlaamse kermis. DJ Siggi verzorgt de muziek. Tussen 17 en 18 uur is er ook een optreden van de Bindkrachtbewoners.