"Migrantenprobleem aan station is te groot" STAD EN POLITIE WILLEN 'AANTREKKELIJKE' E40-PARKING TIJDELIJK DICHT VANESSA DEKEYZER

08 juni 2018

02u48 0 Landen Sluit de E40-parking tijdelijk en lever meer steun voor de bewaking ervan. Dat is samengevat de vraag die stad en politie gisteren per brief aan provinciegouverneur Lodewijk De Witte stelden. Landen blijkt dan ook in trek te zijn bij vluchtelingen die per trein afzakken, in de hoop een 'lift' naar Engeland te vinden.

Greta Donnay is één van de pendelaars die dagelijks getuige is van de overlast. Zij neemt telkens de trein van 5.26 uur in het station van Landen. "Ik zie bijna elke dag zo'n twintig vluchtelingen die de trein naar Brussel-Noord nemen", vertelt ze. "Ze arriveren hier in een bestelwagen, waarna ze zich opdelen in kleine groepjes en zonder ticket de trein proberen op te stappen. De conducteurs proberen hen in de mate van het mogelijke tegen te houden, maar het is dweilen met de kraan open. Vaak lopen die vluchtelingen ook via de sporen weg, waardoor treinen vertraging oplopen."





De vluchtelingen die Greta 's ochtends ziet, zijn dan eigenlijk op de terugweg van een poging om langs de E40 een vrachtwagen richting Groot-Brittannië te vinden. "Het is een gekend probleem", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Transmigranten zakken 's avonds met de laatste treinen af naar Landen, en begeven zich vervolgens naar de parking aan de E40. Daar proberen ze een vrachtwagen te vinden die hen als verstekeling naar Groot-Brittannië kan brengen."





Drankmisbruik en agressie

"Sinds de politiecontroles in het Maximiliaanpark in Brussel (een verzamelpunt voor transmigranten, red.) en ter hoogte van het station Brussel-Noord, zien we een significante toename van het aantal vluchtelingen dat met de trein naar Landen komt", gaat Vander Schelde verder. "Wanneer ze op de parking langs de E40 geen transport naar Groot-Brittannië vinden, hangen ze daar nog even rond en keren ze vervolgens terug naar het station, om een vroege trein richting Brussel te nemen. We merken ook een toename in overlast op vlak van drankmisbruik, verbale agressie en bedreigingen. De politie heeft al ettelijke bestuurlijke aanhoudingen verricht, maar moet die mensen na enkele uren laten gaan."





Burgemeester Vander Schelde en korpschef Stephan Gilis hebben nu een brief opgesteld, waarin ze vragen om de E40-parking tijdelijk te sluiten. Ook vragen ze meer steun voor de bewaking van de parking en de transmigrantenroute. "De vele interventies, de bestuurlijke aanhoudingen en de controles zijn niet voldoende om de overlast in te perken. Landen wordt door zijn ligging en de aanwezigheid van de parking te zwaar belast. We vragen de gouverneur dan ook om maatregelen te nemen, zodat deze toestroom beheersbaar zou blijven."