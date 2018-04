"Met dit mooie project verdwijnt blinde vlek" 30 APPARTEMENTEN EN 6 WONINGEN GEPLAND OP 'DE FOND' VANESSA DEKEYZER

26 april 2018

02u41 0 Landen Op de hoek van de Tutsestraat, Tiensestraat en de Attenhovensestraat wil de firma Bremco uit Bree een nieuwbouw van 30 appartementen en 6 woningen bouwen. Gemeenteraadslid Saartje Ieven van L'anders roept op om de volledige omgeving van 'de Fond' samen met de buurtbewoners onder de loep te nemen.

De site waar de appartementen komen, is gelegen tegenover het Bronplein, en wordt nu gebruikt als parkeerplaats. Voor de ingang naar de ondergrondse parking voor de nieuwe appartementen en de zes nieuwe woningen wordt de Tutsestraat verbreed. Dat besliste de gemeenteraad zopas.





Opwaardering

"Het project is mooi, er verdwijnt een blinde vlek in Landen en wanneer ook het Bronplein op termijn wordt heraangelegd, wordt 'de Fond' van Landen opnieuw een mooi stukje Landen om fier op te zijn", meent Saartje. "Naast project Bremco zijn er nog talrijke initiatieven gaande. Denk maar aan de bouw van de supermarkt op de vroegere terreinen van de Cintra en niet veel verder ons nieuwe woonzorgcentrum en het toekomstige kinderdagverblijf. Kortom, 'de Fond' kan een aangename, veilige en zorgzame leefomgeving worden. We vinden het belangrijk dat deze omgeving breed gedragen wordt door de buurtbewoners en roepen op om met hen te spreken, naar hen te luisteren en gefundeerd beslissingen te nemen voor de toekomst."





Circulatieplan

Verder voert Saartje een betoog betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid in de directe omgeving van het Bronplein, de Attenhovensestraat, het Slachthuisplein, de Maarstraat en de Kerkstraat.





"Omwonenden opperen de idee om van de Attenhovensestraat een eenrichtingsstraat te maken, komende van de Kerkstraat, omdat het verkeer bij ingebruikname van de supermarkt nog zal toenemen. Dit is het voorstel dat wij vanuit L'anders willen ondersteunen", klinkt het. "We willen dat eigenlijk nog breder opentrekken. Het is hoog tijd voor een deftig en doordacht circulatieplan in het centrum van Landen."





Een ander concreet idee omtrent 'de Fond', die gisteren door L'anders op de gemeenteraad aan bod kwam, is om het verkeer, komende van Attenhoven, toe te laten tot aan de supermarkt. "Daarnaast moeten er gesprekken gevoerd worden met De Lijn om te zoeken naar een oplossing voor de bussen, die in de huidige verkeersituatie door de nieuwbouw nog beperkter dan nu zicht zouden hebben op de hoek van de Kerkstraat en Attenhovensestraat. De onaangepaste bult in de Attenhovensestraat ter hoogte van de inrit naar het Gertrudishof is ook dringend aan hernieuwing toe." Bevoegd schepen Didier Reynaerts (Open Vld) zei alvast bereid te zijn grondig over deze bemerkingen na te denken.