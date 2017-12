"Leren lezen en tellen? Al sportend!" WIJKSCHOOL PEPIJNTJE LANCEERT UNIEK PROJECT MET BEKENDE SPORTGEZICHTEN VANESSA DEKEYZER

02u46 26 Foto Vanessa Dekeyzer Imke Courtois kwam de kinderen van wijkschool Pepijntje meteen al in beweging zetten. Landen Kinderen meer laten bewegen en hen een gezonde levensstijl aanmeten, dat is het doel van het nieuwe sportproject van wijkschool Pepijntje aan de Sint-Norbertusstraat. Ex-topspeelster van de Red Flames en voetbalanaliste Imke Courtois, Davinia Vanmechelen van de Red Flames en inline-skater en langebaanschaatser Bart Swings nemen het peter- en meterschap van het meerjarenproject op zich.

Hoofdschool Hof Pepijn kent vrijwel iedereen in de regio, maar wijkschool Pepijntje heeft heel wat minder naamsbekendheid. "We willen ons schooltje, met 60 kleuters en 25 leerlingen in de eerste graad, dan ook meer in de spotlights plaatsen. We willen ook duidelijker eigen accenten leggen, vandaar ons project rond sport en gezondheid", zegt directeur Tim Stiers. Daar waar de meeste scholen twee uur lichamelijke opvoeding voorzien, wil Pepijntje drie tot vier lesuren invoeren. "En ook in de lessen zelf willen we bewegen stimuleren", verduidelijkt Stiers. "Tijdens wiskunde bijvoorbeeld trekken we naar buiten om via spelletjes te leren tellen. Je merkt dat die aanpak werkt. Als de leerlingen terug in de klas komen, zijn ze veel alerter, met betere resultaten tot gevolg."





Skeelerpiste

De school wil in 2018 in overleg met het GO! onderwijs een sportplein realiseren in de weide naast de school. "GO! levert ons nu een architect aan. Samen met de kinderen hebben we ook al bekeken hoe zij het sportveld graag ingericht zien. Een van de mogelijke projecten is de aanleg van een kleine skeelerpiste, die na de schooluren kan opengesteld worden voor de buurtbewoners. Binnenkort komt Bart Swings langs voor een initiatie skeeleren. Daar kijken onze kinderen al naar uit!"





Directeur Stiers ziet de noodzaak van het sportproject erg in. "Spelconsoles en de televisie hebben de plek van sport ingenomen. De jeugd beweegt te weinig. Wij willen de kinderen doorheen het schooljaar laten kennismaken met verschillende sporten en de bijhorende clubs, die hier op bezoek komen. Dat kan tijdens de schooluren, maar evengoed laten we de kinderen een keer per maanden deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport."





Meter Imke Courtois juicht het project toe. "Ik wou dat ik ook die kans op school had gekregen", zegt de ex-speelster van de Red Flames. "Als kind was ik hyperactief en in de klas kon ik geen stoom afblazen. Ik was ook snel afgeleid. Op mijn achtste ben ik beginnen voetballen en dat is mijn redding geweest." Davinia ging zelf naar school in het Pepijntje. "Ook vandaag ben ik hier nog regelmatig terug te vinden, als ik sportactiviteiten begeleid."





Sterren van meters en peters

"We hopen dat onze meters en peters ons project mee een duwtje in de rug kunnen geven en eventueel deuren naar sponsors kunnen openen", aldus Tim. "Elke maand zullen ze bovendien een bezoek brengen aan onze kinderen om sterren uit te delen wanneer deze geslaagd zijn in een sportieve uitdaging."