“Laat ons eerst leren stappen en dan lopen” vdt

29 januari 2019

17u05 0

Groen lanceerde enkele voorstellen om de burgerparticipatie in Landen te vergroten. Maar de nieuwe schepen van Burgerinspraak, Saartje Ieven (L’anders), vindt die te voortvarend. “We moeten eerst leren stappen en dan leren lopen.”

Een burgerbegroting, waarbij wordt een percentage van de begroting opzij gezet voor toewijzing door de burgers aan projecten die ingediend en uitgevoerd worden door burgers, was één van de voorstellen van Groen. “Dit is een project dat in Antwerpen werd gelanceerd, maar je kan Landen moeilijk vergelijken met een stad als Landen”, reageert Saartje Ieven. “En dan was er ook nog het petitierecht, waarbij inwoners zelf een voorstel of vraag op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen, mits dit door voldoende inwoners wordt ondersteund. Maar wat is ‘voldoende’?”

Volgens Saartje moet er begonnen worden met hetgeen er vandaag is. “We hebben al heel wat middelen vandaag die de inwoners de mogelijkheid tot inspraak aanbieden. Maar zijn die voldoende gekend? Dat moeten we eerst bekijken. De meldingen en klachten moeten kaart gebracht worden en we moeten ook bekijken hoe de adviesraden beter aan bod kunnen komen. Het is vandaag niet aan de orde van alles te beloven rond burgerinspraak, wat niet onmiddellijk realiseerbaar is. Nieuwe voorstellen moeten voortvloeien uit een globaal plan en daar gaan we zeker werk van maken!”