“Kom jij jouw wens ook in de wensboom hangen?” vdt

06 december 2018

Tijdens WinterLanden op 14, 15 en 16 december kunnen alle kindjes aan de stand ten voordele van de Mediclowns hun wens hangen aan de wensboom. Wie dat doet, wordt ook meteen beloond met een klein geschenkje en maakt kans op het winnen van één van de hoofdprijzen, die de Landense handelszaken Cyclo Mundo, Magica World en Juwelier Marco Court weggeven voor dit goede doel: een step, juweeltjes en horloges en enkele leuke Disney-artikelen. “We hopen op zoveel mogelijk wensen aan onze boom”, zegt initiatiefnemer Robin Coorens. “Na het evenement zullen we deze allemaal lezen en er eentje uitpikken die we proberen te doen uitkomen.” Niet alleen wenskaartjes mogen in de boom gehangen worden, ook beertjes en tutjes mogen afgegeven worden aan de aanwezige superhelden. “De ouders mogen steeds een vrije gift doen voor de Mediclowns. Er kan aan onze stand ook iets gedronken worden, een rondje blikgooien gespeeld worden en we verkopen snoepzakjes. Iedereen is dus meer dan van harte welkom!”