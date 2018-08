"Kinderen moeten veilig naar school kunnen" TRANSMIGRANTEN MAKEN DE RAVEL ONVEILIG POLITIE PLANT EXTRA PATROUILLES VANESSA DEKEYZER

31 augustus 2018

02u31 0 Landen De problematiek van illegale transmigranten blijft voelbaar in steden met een parking langs de snelweg, voornamelijk de E40. Zo ook in Landen. Vooral de Ravel, de weg tussen het station en de parking, blijft een pijnpunt. In het bijzonder omdat hij vaak wordt gebruikt door scholieren. De stad plant daarom extra patrouilles.

Deze transmigranten hebben slechts één doel voor ogen: het bereiken van het Verenigd Koninkrijk. Wanneer ze op de parking in Landen geen transport vinden om verder te trekken, blijven ze op de Ravel overnachten en dat veroorzaakt overlast. "De problematiek is al enkele maanden aan de gang", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "We zagen tot voor kort wel een daling van het aantal groepjes migranten op ons grondgebied. Dat valt te verklaren door de aanpak van de politie en de onderhandelingen met de hogere overheid."





Op vraag van burgemeester en korpschef kwamen er extra patrouilles van politie te paard en op de fiets, werd de parking in Walshoutem bewaakt door een private bewakingsfirma en deed de politiezone LAN mee aan enkele grootschalige multidisciplinaire acties zoals operatie Medusa, waarbij telkens aanhoudingen gebeurden in het kader van de vreemdelingenwetgeving. "Door de toegenomen controles op de treinen richting de Belgische kust en het opkuisen van het Noordstation in Brussel merken we opnieuw een toename van het aantal transmigranten die hier neerstrijken", stelt korpschef Stephan Gilis. "Er ontstaan ook pogingen om slaapplaatsen te creëren en de agressie neemt toe, vooral naar werknemers van de private bewakingsfirma en de politiemensen. Er is ook sprake van een opgeworpen versperring waardoor een fietser ongelukkig ten val kwam. De man had gekneusde schouders, een paar hoofdwonden, een knieblessure en een vermoedelijke hersenschudding", zegt gemeenteraadslid Mark Keppens (Groen) en buurman van het slachtoffer. "Hij is ook enkele weken werkonbekwaam. We vragen dan ook dringend maatregelen van de stad zodat onze kinderen binnenkort veilig naar school kunnen!"





Grote actie

Op de recente politieraad kwam de veiligheidsproblematiek op de Ravel ter sprake. De politie belooft extra te patrouilleren langs de Ravel en aan het station, zeker vlak voor en na school. "Er zal ook regelmatig politie aanwezig zijn bij het binnenkomen van late treinen en wij plannen opnieuw een grote multidisciplinaire actie met steun van de federale overheid in september", aldus korpschef Gilis.





"Iedere poging tot het creëren van illegale slaapgelegenheden op privé- of openbaar domein wordt onmiddellijk in de kiem gesmoord. Eventueel achtergelaten slaapzakken, tenten, dekens en kledij worden door de technische diensten meteen opgeruimd en met de eigenaars van vaak bezochte gronden worden afspraken gemaakt naar het snoeien van hun terreinen. Tot slot wordt de vraag om sluiting van de parking van Walshoutem lang de E40 Luik-Brussel opnieuw gericht aan de hogere bestuurlijke overheden."