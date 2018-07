'Ik woon in Landen en heb opmerkingen over' scoort goed 16 juli 2018

De Landense Facebookpagina 'Ik woon in Landen en heb opmerkingen over...' telt sinds kort meer dan 3.000 leden. Deze pagina werd zo'n drietal jaar geleden opgericht door Rudi Scalais met de bedoeling om de Landenaren met elkaar in verbinding te stellen. Op de pagina kan van alles meegedeld worden: van het verdwijnen van een hond tot vragen gericht aan het stadsbestuur over problemen die er kunnen zijn in bepaalde straten of wijken. "Wat niet kan, is expliciete, politieke reclame of haatdragende mails", zegt Rudi, die samen met Merel Tuts de pagina beheert. (VDT)