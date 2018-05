"Hier rijden treinen op windenergie" INFRABEL INVESTEERT 6 MILJOEN IN NIEUW TRACTIEONDERSTATION VANESSA DEKEYZER

19 mei 2018

02u29 0 Landen Infrabel heeft een nieuw tractieonderstation in gebruik genomen. De installatie zet de elektrische energie van de hoogspanningspost in Avernas van 36.000 om naar 3.000 Volt, de spanning die de treinen nodig hebben om elektrisch te kunnen rijden. Het gaat om een investering van maar liefst 6 miljoen euro.

Landen had al een tractieonderstation aan woonwijk De Mot, maar dat was verouderd. "De installatie dateert van 1954 en was dus aan vervanging toe", zegt woordvoerder Frederic Petit. "Het oude zal binnenkort ontmanteld worden nu de overgang naar de nieuwe installatie achter de rug is."





Het nieuwe moderne gebouw ligt ter hoogte van de spoorwegbrug over de Sint-Gertrudisstraat, volledig afgesloten voor het publiek en weg van bewoning. Imposante transformators springen meteen in het oog. "Die zijn nodig, want hier rijden toch dagelijks zo'n 150 treinen richting Leuven, Luik en Hasselt. Je hebt dus toch heel wat elektrische energie nodig om de nodige stroomtoevoer naar de bovenleiding van de spoorlijnen naar Hasselt (lijn 21), Leuven (lijn 36) en Luik (lijn 36) te kunnen verzekeren."





Windmolenpark

Het Hageland telt nog twee andere tractieonderstations, namelijk Diest en Tienen. Maar dat van Landen is toch nog iets specialer. "Dat klopt", beaamt Petit. "Uniek is dat deze installatie rechtstreeks aangesloten is op het windmolenpark Greensky, dat gekoppeld is aan de hoogspanningspost van Avernas, met zeven windmolens in Gingelom en negen windmolens in Wallonië. Dagelijks kunnen er 170 treinen op groene energie rijden dankzij die windmolens: 45 treinen op de spoorlijn Landen-Sint-Truiden-Hasselt, 50 treinen op de klassieke spoorlijn Leuven-Luik en 75 treinen op de hogesnelheidslijn Leuven-Luik."





Drie miljoen voor station

"Nog een leuk weetje: 90 procent van de treinen maakt gebruik van elektrische energie van de bovenleiding. Daarmee behoren we tot de top van Europa. Dat is goed nieuws, want zo zijn er veel meer mogelijkheden en hoef je minder vervuilende dieseltreinen te gebruiken", aldus Frederic Petit. Tussen 2019 en 2021 zal Infrabel nog drie miljoen euro investeren in het station van Landen. De perrons worden integraal toegankelijk gemaakt via liften en een voetgangersbrug, de route van de parking naar de trein wordt verkort en perron 4-5 wordt verhoogd om het in-en uitstappen op de trein te vergemakkelijken. Ook de NMBS zal financieel bijdragen in deze projecten. "We willen nog niet communiceren over cijfers, omdat de werken nog aanbesteed moeten worden", zegt woordvoerder Geert Dierckx.