"Het is hier te groot geworden" LAATSTE ZUSTERS VERHUIZEN VAN KLOOSTER NAAR WOONZORGCENTRUM VANESSA DEKEYZER

29 augustus 2018

02u24 0 Landen Volgende week verlaten de laatste zusters het klooster in de Kloosterstraat in Landen. Beata (80), Josepha (81), Mia (82), Amandine (86) en Monique (93) verhuizen naar een woonzorgcentrum in Hasselt. "Ooit waren we hier met 124 zusters in huis, maar nu is het gebouw te groot geworden voor ons", klinkt het.

Het is zuster Josepha die de deur van het klooster komt opendoen en ons hartelijk welkom heet. "We zijn volop aan het selecteren wat we gaan verhuizen naar het woonzorgcentrum", zegt ze. "Dat is niet zo gemakkelijk, want je kan niet zoveel meenemen. Ik ga zuster Beata erbij halen, want zij zit hier al het langst en kan het best vertellen." Ook Beata is druk in de weer met het inpakken. "Ik moet ook voor zusters Amandine en Monique beslissen welke bezittingen ze meenemen en dat is niet zo makkelijk."





Die twee laatsten hebben vandaag veel zorgen nodig. "We hebben een hele tijd geprobeerd om ons zo goed mogelijk te beredderen, met de hulp van het personeel, maar het is te zwaar geworden voor ons", zeggen Josepha en Beata. "Toen de mogelijkheid zich aandiende om met ons vijven te kunnen verhuizen naar een nieuwe afdeling in het woonzorgcentrum Salvator in Hasselt, hebben we beslist om het klooster te verlaten. Zo blijven we toch samen!"





Afscheidsviering

Vooral voor zuster Beata is dat geen makkelijke beslissing geweest. "Ik woon al 60 jaar in Landen. Toen ik hier pas aankwam, heb ik me aangesloten bij de jeugdvereniging. Dat was een lollige tijd. Later heb ik hier ook een hele tijd les gegeven. Dat was trouwens de taak van onze congregatie: onderwijs geven aan meisjes in de tijd toen het onderwijs nog niet gemengd was." De zusters verblijven al sinds 1850 in Landen. Het stadsbestuur organiseerde afgelopen weekend een afscheidsviering voor de zusters. "Alles is vergankelijk, maar afscheid nemen van een kloosterorde op het grondgebied van onze fiere Landense stad is toch wel heel speciaal", zegt schepen van Erediensten, Eddy Vandebosch (L'anders).





"De zusters hoorden bij Landen en de maatschappelijke relevantie die ze hadden, is onbeschrijflijk." Op de viering werden ook enkele handelaars uitgenodigd, met wie de zusters een goede band hebben. "Ik zal ze zeker missen", zegt beenhouwer Gary Peeters. "Ik bracht hen altijd vlees aan huis en daarmee ging altijd een leuke babbel gepaard."





Na het vertrek van de zusters zal het gebouw in erfpacht gegeven worden aan het katholiek onderwijs, dat nood heeft aan uitbreiding. "Daar zijn we heel blij om, want zo blijft onze onderwijstaak eigenlijk verder gaan in dit gebouw", aldus de zusters.





"Er is altijd een fijne samenwerking geweest vanuit de Middenschool Sint Gertrudis met de zusters", zegt directeur Veerle Ruebens.





"Zo gingen we met de leerlingen van het 1ste jaar op bezoek bij de zusters of kwamen de zusters naar onze school voor een gezamenlijke activiteit. Wij gebruikten de kloosterkapel ook regelmatig voor een bezinning of viering. Ik heb de zusters beloofd dat we een mooie invulling zullen geven aan de kloostergebouwen. Wij wensen de zusters een aangenaam verblijf in Hasselt en hopen nog dikwijls bij hun op bezoek te kunnen gaan."