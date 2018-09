"Expeditie Robinson is kinderdroom" GILLES PAKU (26) MAAKT ZIJN DEBUUT IN SURVIVALPROGRAMMA OP VIER VANESSA DEKEYZER

07 september 2018

02u26 0 Landen Gisteren is het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson op VIER gestart. Daarin gaat Bartel Van Riet op zoek naar de beste survivor van Vlaanderen. Gilles Paku (26) uit Landen dingt alvast mee naar die titel.

Gilles houdt zich in het'gewone' leven vooral bezig met het producen van muziek in zijn vrije tijd en hij speelt ook rugby. "Van opleiding ben ik grafisch vormgever. In die sector ben ik momenteel aan het zoeken naar werk nadat het bedrijf waar ik werkte failliet ging." Gilles werd geboren in Brussel. Zijn vader is Congolees, zijn moeder is van Vlaams-Italiaanse afkomst. Op zijn zevende kwam het gezin van Gilles in Landen wonen.





Daar ging hij bij de scouts. "Ik ben altijd al avontuurlijk van aard geweest", zegt hij. Op een avond, toen Gilles aan het scrollen was op Facebook, zag hij plots dat er een nieuwe editie van Expeditie Robinson zou komen. "Van kinds af ben ik fan van dit programma. Geen enkele aflevering miste ik ervan. Aan het einde van het artikel las ik dat ze kandidaten zochten. Die avond nog heb ik me ingeschreven. Dat heeft wel even geduurd, want ik wilde natuurlijk dat mijn kandidatuur zou weerhouden worden. Dat was een kleine moeite voor de kans om aan dit programma te kunnen deelnemen."





En die moeite werd beloond, want Gilles kreeg te horen dat hij geselecteerd was.





'Hardcore'

"Toen sloeg mijn verbeelding helemaal op hol. Ik was me er zeker bewust van dat het geen maand zonnen op het strand zou zijn, maar echt 'hardcore' overleven. Ik ben avontuurlijk aangelegd, dus dat kon geen probleem zijn. En ik keek er ook vooral naar uit om dit avontuur samen te beleven met mensen, die gelijkgezind zijn."





Vol goede moed begon Gilles dus aan de opnames, maar gaandeweg merkte hij toch dat dit geen 'walk in the park' zou worden. "Waar ik het meest moeite mee had, was de honger, die voortdurend aanwezig was. Mentaal was dat zwaar om je daarover te zetten. En door het gebrek aan eten merkte ik heel erg dat het grootste deel van mijn kracht wegzakte, wat bij de proeven uiteraard niet in het voordeel speelde. Dat was toch wel even schrikken."





Maar toch had Gilles dit avontuur voor geen geld in de wereld willen missen. "Dit neemt ik mee de rest van mijn leven. Ik besef nu pas goed in welke luxe we hier leven. En ik heb dankzij het programma ook geleerd om minder snel een oordeel over mensen te vellen. Het waren stuk voor stuk topkandidaten, met wie ik mooie vriendschappen gesloten heb."