"Dit was haar droom. En die maken wij nu waar" THERAPIE- EN WELZIJNSCENTRUM OPENT TER NAGEDACHTENIS VAN BEZIELSTER VANESSA DEKEYZER

09 mei 2018

02u38 0 Landen Ter nagedachtenis van Anne-Catherine Boes, haar werk en haar nalatenschap opent het therapie- en welzijnscentrum Amalou de deuren op 26 en 27 mei in Gingelom bij Landen. "Amalou wil oog hebben voor de mens achter de patiënt zodat zijn of haar persoonlijke ontwikkeling een dagelijkse bron van energie wordt", klinkt het.

In 2007 krijgt Anne-Catherine Boes te horen dat ze borstkanker heeft. Ze is dab 32. "Ze botst op de stiltes van het medisch personeel, op de vele taboes en op een gebrek aan informatie en psychologische begeleiding", zegt tante Geneviève Boes. "Van de angst bij haar familieleden tot de afkeer voor de chemotherapie: een vicieuze cirkel van isolement en onmacht die Anne-Catherine wil doorbreken. Acht jaar lang gaat ze op zoek naar alle informatie die haar kan helpen in haar strijd tegen de uitzichtloosheid van kanker: lezingen en bijeenkomsten van therapeuten, alternatieve behandelingen... De informatie die ze vergaart, maakt haar bewust van het fundamentele verband tussen lichaam en geest. Ze beseft hoe belangrijk het is de positieve meester te blijven van haar denken, haar lichaam, haar ziekte en haar mogelijke herstel. Haar droom: een warme plek creëren waar iedereen snel informatie en betekenisvolle ondersteuning vindt, of die persoon nu het slachtoffer is van kanker, van een andere ziekte, van burn-out, of gewoon op zoek is naar persoonlijke ontwikkeling."





Therapie en coaching

Zelf kon ze haar droom niet meer realiseren. Anne-Catherine stierf in 2016. Het Amalou-team, familieleden Geneviève Boes, Caroline Massa, Delphine Massa, Ann Massa en Valérie Massa, besloten om haar wens toch in vervulling te laten gaan. "We bieden een waaier van diensten aan zowel op het gebied van therapie en coaching met onder meer osteopathie, lifecoaching, voedingsadvies en psychotherapie, als op gebied van welzijn met medische pedicure, kleur-, stijl- en beauty-adviezen. Er worden ook workshops en lessenreeksen georganiseerd zoals rond mindfullness en yoga, net als lezingen door specialisten in de gezondheidszorg. En we gaan ook koken met gezonde en voedzame ingrediënten. In de permanente bibliotheek is er een breed scala aan boeken voorradig, die specifiek over gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en de weg naar genezing gaan. Verder richten we een ruimte voor rust en degustatie met heerlijke drankjes en versnaperingen in en leveren we nuttige adressen aan voor bijvoorbeeld winkels voor hoeden, pruiken, kappers, biowinkels en sportcentra. Lingerie Naturelle uit Landen bijvoorbeeld is gespecialiseerd in ondergoed voor vrouwen met kanker. We krijgen trouwens nog heel wat hulp vanuit Landen. Zo zullen enkele therapeuten van hieruit ons team komen versterken."





Alle info vind je op www.amalou.be. Iedereen is ook welkom op het ontmoetingsweekend op 26 en 27 mei in de Lagesstraat 2.