"Dit vergroot contact van bewoners met buitenwereld" WZC OLEYCK KRIJGT HULPMIDDELEN VOOR MENSEN MET VISUELE BEPERKING VANESSA DEKEYZER

28 februari 2018

02u26 0 Landen Slechtziende bewoners van woonzorgcentrum Oleyck kunnen voortaan gebruikmaken van enkele specifieke hulpmiddelen, geleverd door medicotheek Zorgba(a)r uit Houthalen. Het gaat onder meer om een sprekende klok en audioboeken, geschonken door mensen die ze zelf niet meer konden gebruiken.

Ons land telt 200.000 slechtzienden en 10.000 blinden. Zij hangen vaak af van hulpmiddelen om het dagelijkse leven eenvoudiger te maken. Acht op de tien slechtzienden zijn ouder dan 65 jaar en kunnen niet op financiële tussenkomst rekenen, terwijl ze vaak ook moeten rondkomen met een bescheiden pensioen. Daarom zamelde Margo Forier van Zorgba(a)r tweedehands hulpmiddelen in, die ze aan verschillende woonzorgcentra schonk. Het gaat onder meer om een sprekende klok, een Daisy-speler voor audioboeken en een beeldschermloep die gekoppeld kan worden aan een pc.





Lydia Rochus (54), die samen met haar jongste dochter in een appartement in Brustem woont, is één van de gulle schenkers. Zij kreeg als tiener te horen dat ze aan het syndroom van Usher lijdt, een aandoening die haar gezichtsvermogen en gehoor geleidelijk aan treft. Maar dankzij haar trouwe labrador Senne kan ze zich toch veilig buitenshuis bewegen en sociale contacten leggen. Ze kwam dan ook graag mee naar woonzorgcentrum Oleyck voor de overhandiging en voorstelling van het materiaal. "Ik vind het een goede zaak dat die hulpmiddelen hier een tweede leven krijgen", zegt ze. "Rond mijn veertigste is mijn gezichtsvermogen er snel op achteruit gegaan. Aangepaste toestellen zoals een beeldschermloep kwamen goed van pas. Ik kreeg voor de aankoop van die hulpmiddelen subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Maar omdat ik tegenwoordig nog maar tien procent van mijn gezichtsvermogen heb, kan ik ze niet meer gebruiken. Daarom heb ik Margo gevraagd of zij het materiaal aan mensen kon geven die het konden gebruiken, maar er zelf geen terugbetaling voor kregen."





Kleine dingen

Het paramedisch team van Oleyck en de bewoners die het materiaal testten, reageerden enthousiast. "We hebben heel wat bewoners die baat kunnen hebben bij het gebruik van deze spullen", zeggen ergotherapeute Sarah Vanderspikken en animatrice Katrijn Vandecan. "Veel van onze bewoners zijn gestopt met lezen omdat hun gezichtsvermogen het niet meer toelaat. Met de beeldschermloep kunnen ze bijvoorbeeld zelf opnieuw postkaartjes lezen, of foto's bekijken. Dat lijken kleine dingen, maar voor hen is het een grote stap om hun contact met de buitenwereld te vergroten."