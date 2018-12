“De prachtige kerststallen verdienen echt wel meer aandacht!” Vanessa Dekeyzer

21 december 2018

11u43 0 Landen Al ruim veertig jaar lokken de befaamde kerststallen van Landen duizenden bezoekers rond de kerstperiode. De laatste jaren is dat aantal wel dalende. “Eigenlijk is dat onbegrijpelijk”, zeggen Michel Vanmarsenille en Jean-Marie Lefèvre, de bouwers van de levensgrote kerststal van Waasmont. “Mensen reizen soms naar verre plaatsen, terwijl hier zo’n prachtige kerststallen te bewonderen zijn!”

“Vroeger kwamen ze vaak met bussen naar de kerststallen kijken, maar die busreizen zijn vandaag te duur geworden, dus daar verliezen we al wat publiek aan”, menen Michel en Jean-Marie. “Maar verder is het ook zo dat dit cultureel hoogstandje miskend is. Er wordt elk jaar zoveel aandacht besteed aan de huizen die immens versierd en verlicht zijn bij kerst, maar over onze stallen wordt er nog amper gesproken en dat is bijzonder jammer. Zanger Christoff en zijn zus schuimen momenteel kerken af om kerstoptredens te geven. Maar Landen staat niet in zijn agenda, terwijl hier zoveel moois te zien is. Bij deze nodigen we Christoff alvast uit om hier eens naar de kerststal te komen kijken. Hij zal zich ongetwijfeld geïnspireerd voelen.”

Voor Michel en Jean-Marie, maar ook voor de rest van het negenkoppige team van bouwers van de kerststal van Waasmont, is de kerststal bijzonder belangrijk, dat voel je meteen. “Het is onze passie. We zetten hier het levenswerk van pastoor Lammers en Jacquot Petitjean verder. Zij waren brachten deze traditie tot leven. Het is allemaal klein begonnen met de aankoop van een kerstgroep uit lindenhout gesneden van Hans Klucker uit Overammergau. Een jaar later kwamen de herders met hun schapen erbij en bij die kerstgroep bouwde Jacquot een schuur. Daarna kwamen de koningen met kameel en bouwde Jacquot de kerktoren van Waasmont in miniatuur na om duidelijk te maken dat Jezus opnieuw moest geboren worden in Waasmont.”

Op kerstdag 1985 stierf Jacquot op 41-jarige leeftijd, maar zijn vrienden bouwden verder, zodat er nu een heel dorp rond de kerststal is gebouwd. Het is een feest voor de ogen. “Ik spendeer jaarlijks heel veel uren aan de stal en toch blijft die me verwonderen”, zegt Jean-Marie. “We zien ook dat mensen rust vinden bij dit kerstspektakel. Soms zitten bezoekers uren in de kerk te genieten. Daar doen we het voor.”

Vorig jaar kwamen er 5.000 bezoekers langs in de kerk van Waasmont. In de beste jaren waren dat er toch zo’n 2.000 meer. “We hopen dat we wat meer erkenning krijgen, over de taalgrens heen maar ook in het Limburgse, want Landen ligt vlakbij de Limburgse en Waalse grens. En we hopen ook dat alle mensen uit Landen, en zeker uit Waasmont, dit jaar de moeite nemen om de kerststallen te bezoeken. Zij zullen versteld staan!”

Een bezoek kan elke dag van 25 december tot en met 6 januari van 13 tot 17 uur. Je kan ook een mooie bewegwijzerde wandeling maken tussen de kerkstallen van Waasmont, Walsbets en Wezeren. De toegang tot de kerken is gratis. Er is koffie, taart en ander lekkers te verkrijgen in ’t Kerkhuys van Wezeren. Groepen geven best op voorhand een seintje op het nummer 0479/85.04.71. In de kerk van Waasmont kan je op maandag 24 december om 15 uur een gezins-en kinderviering bijwonen.