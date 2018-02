"Bewoners zijn hier écht gelukkig" JAAR NA OPENING IS VILLA BINDKRACHT WARME THUIS VANESSA DEKEYZER

17 februari 2018

02u27 0 Landen De Bindkrachtvilla in Walshoutem is bijna een jaartje open en is intussen een warme thuis geworden voor twaalf jongvolwassenen met een beperking. "Onze Bindkrachtbewoners zijn er echt gelukkig en gaandeweg leren ze heel wat dingen bij op vlak van zelfredzaamheid en ontwikkeling", zegt een trotse Nadia Quintens. "De villa is echter een tussentijdse oplossing. We kijken nu al uit naar onze nieuwbouw."

Sara is 25 jaar, maar door een beperking is ze er mentaal maar drie. Haar ouders, Nadia Quintens en Luc Heylen, doen er alles aan om Sara te geven wat ze nodig heeft, maar een opvangplaats vinden was bijzonder moeilijk, aangezien hier een wachtlijst van liefst 22.000 mensen bestaat. "We hebben dan maar zelf de handen uit de mouwen gestoken en met ons project Bindkracht een villa gehuurd en aangepast aan de noden."





Daar namen vorig jaar twaalf jongvolwassenen, inclusief Sara, hun intrek. "Onze enthousiaste personeelsleden, ondersteund door een gedreven vrijwilligersploeg, zorgen elke dag voor een boeiend programma en geven de bewoners alle zorgen en ondersteuning die ze nodig hebben", gaat Nadia verder. "Hier is de uitwisseling met de buurt voor ons erg belangrijk. Zo zijn onze gezellige en drukbezochte bezoekerscafés een groot succes waarbij we iedereen van harte welkom heten met een hapje en een drankje. Ook ons recente Nieuwjaarscafé in de kerk van Walshoutem met 500 sympathisanten was geweldig! Dit is voor ons inclusie: mensen met en zonder beperking die elkaar ontmoeten, samen leuke dingen doen en elkaar helpen waar nodig is."





't Klein Paradijs

Nog een voorbeeld daarvan is 't Klein Paradijs, een zintuiglijke tuin op de Kalsberg aangelegd door Bindkracht, de leerlingen van de provinciale scholen Piso Tienen en De Wijnpers uit Leuven en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. "Na Pasen gaan we weer aan de slag in 't Klein Paradijs", kondigt Nadia aan. "De Bindkrachtbewoners hebben dit alvast als heel fijn ervaren tijdens de voorbije zomer en het najaar. Zo hebben ze soepgroenten gekweekt om heerlijke soep van te maken. Heel bijzonder ook zijn de kruiden die zij zaaien en oogsten, laten drogen en verwerken om ze uiteindelijk in leuke potjes aan te bieden. Het is geweldig om ze te zien genieten van dit prachtig stukje natuur omgeven door een gastvrije buurt."





Kosten en benefieten

Bindkracht staat nog wel voor heel wat uitdagingen. "Naast de verdere inrichting van het gebouw met vooral de vele aanpassingen, blijven we instaan voor heel wat kosten aangezien we zelfbedruipend werken. Zo dienen we nu voor de lente een elektrische rolstoelfiets aan te kopen omdat er heel wat van onze bewoners niet zelf kunnen fietsen. Onze benefieten, de acties van Music for Life, de maandelijkse steun van onze meters en peters en de vrije giften maken het mogelijk om dit alles te realiseren en ons personeel te betalen zolang de overheid geen gelden ter beschikking stelt om de beloofde budgetten voor mensen met een handicap uit te betalen. Wij zijn dan ook enorm dankbaar voor alle steun die we krijgen. Verder kijken we ook uit naar de realisatie van de nieuwbouw. Maar daar kan ik momenteel nog niets meer over kwijt", besluit Nadia.





Het volgende bezoekerscafé vindt plaats op zaterdag 12 mei tussen 16 en 20 uur, Steenweg op Sint-Truiden 415, Walshoutem. Iedereen is hierop welkom.