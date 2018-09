"Bakker of biker: iederéén is welkom" RIVALISERENDE MOTORCLUBS BROEDERLIJK NAAST ELKAAR OP VIJFDE FIGHTERS AGAINST CANCER DIRK SELIS

05 september 2018

02u25 0 Landen Nu zaterdag organiseert strafpleiter Bert Vanmechelen de vijfde editie van Fighters Against Cancer. Met de aanwezigheid van motorclubs zoals de Bandido's en de Hells Angels is het een benefiet dat behandeld wordt als een risicowedstrijd uit het voetbal.

"Het wordt een speciale editie, dat staat nu al vast", zegt Vanmechelen. "We organiseren dit keer namelijk ook echte Thai boks- en MMA-gevechten. Uiteraard gaan de traditionele demonstraties van andere gevechtssporten ook gewoon door. Bijzonder is wel het feit dat er ook absolute vechtsportlegendes aanwezig zullen zijn, zoals Thom Harinck, Gerard Gordeau en Jan Oosterbaan. Maar er is ook een kinderdorp, cocktailbar en foodtrucks. De inkom is gratis en - dit wil ik toch wel benadrukken - iedereen is welkom. Iedereen kan een fighter zijn, van de familie Scheepers hier om de hoek tot de stoere Bandido's", zegt Vanmechelen.





Vorig jaar mocht het benefiet van politie en stadsbestuur niet doorgaan in Sint-Truiden omdat ook leden van verschillende motorclubs de actie ondersteunen. In Landen waren de Fighters Against Cancer wel welkom. De enige voorwaarde was dat er geen colors, de leren vesten met het insigne van de club op, gedragen mochten worden. Vorig jaar werd dat door iedereen strikt nageleefd. Volgens Vanmechelen is er gedurende de afgelopen vier jaar nooit enig incident geweest.





Vlekkeloos

"Ik kan in deze enkel spreken over het afgelopen jaar in Landen, en kan bevestigen dat het toen vlekkeloos verliep", zegt korpschef Stephan Gilis van de politiezone LAN. "Maar het gaat hier niet om een bijeenkomst van een paar Vespaclubs, laat dat duidelijk zijn. Het zijn leden van motorclubs, wat op zich wel niet verboden of strafbaar is. We nemen dus maatregelen, maar dat doen we voor alle grote evenementen. Ook dan vragen wij versterking van de federale politie. Vergelijk het met een risicomatch voetbal. Het benefiet weigeren gaan we niet doen", zegt Gilis.





Kinderkanker genezen

"De opbrengst van de benefiet gaat dit jaar naar Kickcancer, een stichting van openbaar nut die nauw samenwerkt met het Fonds KiCa, een Fonds voor onderzoek in pediatrische oncologie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Nieuwe behandelingen vinden, bestaande behandelingen verbeteren en kinderkanker voor eens en voor altijd zo ver weg krijgen dat ze nooit, maar dan ook nooit meer terugkomt! Enkel een gezamenlijke inspanning zal ervoor zorgen dat kinderkanker de wereld uit wordt geholpen en dat kinderen sneller en beter genezen. Een missie waar iedereen schouder naast schouder voor vecht, van juwelier tot Bandido" besluit Bert Vanmechelen.





Fighters Against Cancer vindt plaats op 8 september 2018 van 10 tot 19 uur op het militair domein EMI Hannuitsesteenweg 80 te Landen.