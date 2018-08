Zware bloembakken met hortensia's weg 23 augustus 2018

Dieven hebben twee zware ijzeren bloembakken van elk vijftig kilo gestolen in de Zonnelaan in Lanaken. In de bakken zaten hortensia's geplant. De diefstal moet tussen 9 en 10 uur gebeurd zijn. (MMM)