Zwaar ongeval met motor 27 juli 2018

02u46 0

Aan de Bessemerstraat in Lanaken is donderdagavond rond 22.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Over de omstandigheden bestond gisterenavond weinig duidelijkheid, maar een motard zou levensgevaarlijke verwondingen hebben opgelopen. Er zou ook een wagen bij betrokken zijn. De weg werd in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een deskundige van het parket moest ter plaatse komen. (MMM)