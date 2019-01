Zonnepanelen voor OC Jeugdpark en De Helle Jempi Welkenhuyzen

31 januari 2019

Er komen zonnepanelen op de ontmoetingscentra Jeugdpark Smeermaas en De Helle in Kesselt. De kosten worden geraamd op 67.947 euro en zijn voorzien in het gemeentelijk klimaatactieplan. Het project wordt begeleid door Infrax.

Daarmee wil Lanaken verder inzetten op het groene karakter van de gemeente. Door de plaatsing kan men in Smeermaas 35 procent van het jaarverbruik recupereren. Voor Kesselt is dat zelfs het volledige energieverbruik. Op vijf jaar tijd moet de installatie zijn terug verdiend.

Schepen Gorissen (Groen) stelt dat Lanaken harder moet inzetten op betere en duurzame energiebronnen in functie van het klimaatactieplan. “ Het doel, nl 20 procent minder CO2-uitstoot is niet gehaald. Daarom werken we aan een nieuw en ambitieus plan.”