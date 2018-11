Zoekactie naar Ronald Vandereycken levert niets op MMM

21 november 2018

20u01 0 Lanaken De zoekactie in het bos tegenover het ziekenhuis in Lanaken, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Meer dan dertig agenten kamden er het gebied uit op zoek naar aanwijzingen of zelfs het lichaam van de vermiste Genkenaar Vandereycken.

Mensen van de federale politie, van de Cel Vermiste Personen en de civiele bescherming zochten sinds dinsdagochtend naar Ronald Vandereycken uit Genk, die sinds 3 juni vorig jaar vermist is. Het Limburgse gerecht gaat ervan uit dat de man met geweld om het leven is gebracht. Het was de tweede zoekactie op dezelfde locatie zonder resultaat.

Gsm-signaal

De speurders kamden de bossen uit die tegenover de toegangsweg van het Sint-Barbaraziekenhuis liggen. In die buurt zou het gsm-signaal van de man een laatste keer door een zendmast zijn gecapteerd.

In het onderzoek naar de verdwijning van de 53-jarige Ronald Vandereycken belandde in juni vorig jaar de 54-jarige Marc C. uit Bilzen in de cel. Hij zou de Peugeot van Vandereycken te koop hebben aangeboden, terwijl er zich in het voertuig bloed bevond. Dan verklaarde hij dat hij de wagen in het kanaal zou dumpen.