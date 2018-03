Zoek je handelspand online 06 maart 2018

02u47 0

Binnenkort kun je een beschikbaar handelspand in Lanaken zoeken vanuit je zetel via het online platform bizLocator. Daarmee is Lanaken de eerste gemeente in Limburg die met het Gentse softwarebedrijf in zee gaat en een samenwerking opzet met ORIS (Open Real Estate Info Services). Lanaken implementeerde hiervoor bizLocator op haar eigen website, waardoor ondernemers nu nog makkelijker het meest actuele aanbod aan bedrijfsvastgoed in Lanaken kunnen raadplegen. Voor de vastgoedmakelaars is bizLocator dan weer een ideaal kanaal om hun bedrijfsvastgoed aan te bieden. Vraag en aanbod worden zo op een doordachte manier samengebracht. Info: www.lanaken.be/bizlocator





(WJL)