Zeven nieuwe AED-toestellen 24 februari 2018

Lanaken krijgt zeven Automatische Externe Defibrillators, kortweg AED, bij. Dit zijn toestellen die een elektrische schok aan het hart toedienen bij hartritmestoornissen. Het AED-toestel is eenvoudig te bedienen via gesproken instructies waardoor iedereen een slachtoffer kan reanimeren totdat professionele hulpverleners het overnemen. Lanaken krijgt zeven toestellen bij, waarvan twee gesponsord door de serviceclub Fifty-One (TC Lanaken en Sporthal Sparrendal). De overige toestellen komen aan de voetbalterreinen in Kesselt en Veldwezelt en bij de sporthal in Rekem. Ook wordt er een mobiele defibrillator voorzien om in te zetten tijdens evenementen en activiteiten. (WJL)