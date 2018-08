Zesde rit Binckbank Tour komt aan in Lanaken, zevende vertrekt in Riemst 14 augustus 2018

De BinckBank Tour is zo populair in Limburg, dat L1 TV de samenvatting van alle ritten uitzendt. Dagelijks vanaf 18.20 uur met herhaling, maar ook live via L1 radio. De BinckBank Tour startte gisteren met een etappe in Friesland om op zaterdag 18 augustus halverwege de Muur van Geraardsbergen te finishen. Er wordt vooral uitgekeken naar de 5de en 6de etappe. Dan koersen de renners van Sint-Pieters-Leeuw naar Lanaken. De rit van Riemst naar Sittard-Geleen heeft liefst vijfentwintig hellingen. In de laatste 20 kilometer zitten er zelfs vijf. Ook in de 7de etappe van de BinckBank Tour is het klauteren geblazen. De rit start bij de Meren van de Eau d'Heure en finisht na bijna 210 kilometer in Geraardsbergen. Info: https://l1.nl/wielrennen.





(WJL)