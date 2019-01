Zeldzame Bugatti’s van één miljoen euro gevonden in oude schuur in Lanaken: “Eigenaar ging arm door het leven” Marco Mariotti

09 januari 2019

17u59 0 Lanaken Drie zeldzame Bugatti’s hebben bijna vijftig jaar stof staan vergaren in een Lanakense schuur. De juweeltjes die samen meer dan één miljoen euro waard zijn, werden in november al ontdekt door Artcurial een Frans veilinghuis voor verzamelauto’s.

De wagens uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw waren eigendom van de Maastrichtse beeldhouwer August Thomassen. De man kocht ze in de jaren vijftig en reed er amper mee, hij gebruikte ze eerder als inspiratiebron in zijn werken. De 96-jarige kunstenaar ging volgens zijn familie ‘arm’ door het leven. Zij wisten van de wagens die hij in de jaren vijftig van Franse boeren kocht voor een peulschil, maar hij had vandaag geen geld genoeg om de auto’s te verzekeren.

“Hij wilde ze absoluut niet verkopen, want hij was er nog steeds verliefd op", klink het bij familie. “Hij kocht ze destijds ook omwille van de mooie vorm, om te vermijden dat ze op schroothoop belandden. Niet zo zeer voor zijn liefde voor wagens.”

Inbraak

Na een inbraak eind vorig jaar in de schuur, realiseerde hij dat de wagens niet langer veilig kon worden gestald, waarop besloten werd het geheim te openbaren. Thomassen en zijn familie contacteerde enkele Franse veilinghuizen, die allemaal door het dolle heen waren. Ze spaarden kosten nog moeite om de auto’s zélf te mogen verkopen. Thomassen ging in zee met Artcurial uit Parijs én wordt nu één klap miljonair.

De schuur in Neerharen bij Lanaken was gebarricadeerd met tweehonderd zakken zand van 25 kilo. Voor de ingang stonden nog eens twee waardeloze autowrakken. Deze auto’s worden op 8 februari geveild op de vakbeurs Rétromobile in Parijs. De Bugatti 57 Graber Cabriolet wordt geschat op €400.000 tot €600.000. De totale verkoop van de vier ontdekte oldtimers zou één miljoen euro moeten opbrengen.

1: Bugatti 57 Graber Cabriolet (blauw), bouwjaar 1934-1937 met een geschatte waarde van 600.000 euro

2: Bugatti 49 faux coupé Ganglof Limousine (Geel), bouwjaar: 1932, mechanisch nog volledig origineel met een waarde van 200.000 euro

3: Bugatti 40 (hout geraamte) bouwjaar 1929, heeft een nieuw geraamte nadat het originele beschadigd geraakte in de jaren tachtig. De waarde wordt geschat op 150.000 euro. De Citroën uit de jaren twintig zou 15.000 euro opbrengen.

Bekijk hier het filmpje van de schattenjacht in Lanaken.