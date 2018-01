Zeg niet carwash, maar belevingsstraat 02u39 0 Foto Jempi Welkenhuyzen

Onlangs vernieuwden Mario en Danielle Carlisi aan de Maaseikersteenweg in Smeermaas hun wasstraat. Die is in haar opstelling uniek in het Maasland. Na expertise van een kwarteeuw lieten zij een carwashmachine samenstellen waarbij een rit door de overdekte straat van dertig meter het best mogelijke resultaat oplevert. Afhankelijk van het programma krijgt de auto een manuele voorbehandeling, velgenreiniging en een grondige wasbeurt. Daarbij duikt men niet langer in het afschrikwekkend zwarte gat, maar geniet men van een warme ledverlichting rondom de wagen. Hierdoor is het in de auto aangenaam toeven. Veel zeep, goede geleiding en een glanspantser dat ingewreven voor diepe glans zorgt en langdurige bescherming met parelend effect. Nadien zijn er twaalf stofzuigers waar men gratis het interieur kan onder handen nemen. De wasstraat is van Duitse makelij, uitgevoerd in roestvrij staal. De stofzuigers Limburgs. Er is een eigen waterzuivering. Alle producten zijn biologisch afbreekbaar. Info: www.carlisi.eu





(WJL)