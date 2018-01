Woonzorgcentra Ludinaca - Bessemerberg krijgen kwaliteitslabel 02u27 0 Jempi Welkenhuyzen

Goed nieuws voor woonzorgcentra Ludinaca en Bessemerberg. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid heeft Ronny Tollenaers en zijn teams onderscheiden met het ' Smiley' - kwaliteitslabel voor de keukens, de cafetaria en de brasserie. " Dit betekent dat naast de HACCP - normen (risico-inventaris voor voedingsmiddelen) alle andere details, inrichting en stockering kloppen. " Het personeel heeft zo meteen een handleiding die het moet volgen", aldus een fiere uitbater. Het label is geldig tot 2020. " Werken in een brasserie voor hoofdzakelijk een bejaard publiek is niet zo evident. Je moet meeleven met de bewoners, aandacht hebben voor hun dieet, voor animatie zorgen. Maar je ziet ze hier opleven." Brasserie Lodenaken en Bessemerberg worden uitgebaat door de bvba Althcoo, waarin het WZC participeert.





(WJL)