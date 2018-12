Winkeldievegge betrapt, maar wordt agressief MMM

06 december 2018

14u52 0 Lanaken Een vrouw die woensdag op heterdaad werd betrapt bij een diefstal van kleding in enkele winkels in het centrum, is agressief geworden tegen één van de uitbaters. Dat gebeurde aan de Winkelstraat en Stationsstraat.

Nadat ze door een uitbater werd aangesproken over een mogelijke diefstal werd ze meteen agressief en ging ze de uitbater te lijf.

Ze werd gearresteerd door de politie Lanaken-Maasmechelen en na controle bleek de dame van 46 jaar uit Lanaken in aanmerking te komen voor nog twee andere winkeldiefstallen. De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt of de vrouw nog in aanmerking komt voor winkeldiefstallen.

Ze mocht na verhoor beschikken maar de verdachte wordt later gedagvaard voor de rechtbank.