Win een Smart-Site in de Warmste Week Jempi Welkenhuyzen

23 november 2018

10u47 0 Lanaken PXL Hasselt en Up-To-Date WebDesign uit Lanaken geven vier Smart-Sites weg tijdens de Warmste Week aan verenigingen die zich inzetten voor een goed doel.

Het bedrijf van de familie Jans viert in januari zijn vierde verjaardag. Elf initiatieven stelden zich kandidaat om zo’n ‘slimme website’ te laten ontwikkelen door Up-To-Date WebDesign. Het is een handige tool waarbij je via een app nieuwe berichten kunt plaatsen, die met 1 druk op de knop automatisch wordt gepost op alle sociale media en nieuwsbrief.

Momenteel is er een nek-aan-nek race om de wedstrijd te winnen. Voor Lanaken doet SPEL vzw mee, een stichting die kinderen met een rugzakje welbevinden terug schenkt via drama- en speltherapie. Stemmen kan via Up-To-Date WebDesign op Facebook.