Wietplantage aan Steenweg 25 januari 2018

De politie heeft dinsdag een wietplantage ontdekt in een woning aan de Steenweg in Rekem. Er werden enkele cannabisplanten aangetroffen samen met materiaal, gebruikt voor de teelt van cannabis. De bewoner van het pand was afwezig en wordt opgespoord. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.