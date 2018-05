Wie kent er nog oude volksliedjes? 16 mei 2018

De meeste mensen kennen er wel enkele: oude, nostalgische volksliedjes uit de goede, oude tijd. De Dienst Erfgoed en het dienstencentrum Aan de Statie van Lanaken zijn er op dit moment hard naar op zoek. Dialectliedjes die grootouders nog kennen uit hun kindertijd en soms nog voorzingen aan hun kleinkinderen. Liedjes die vooral lokaal bekend zijn, soms ook geschreven voor een speciale gelegenheid, maar die intussen vrij vergeten zijn. Momenteel heeft de Dienst Erfgoed er reeds een aantal teruggevonden via de erfgoedkring Wiosello en dankzij enkele individuele inzenders. Freddy Jans (ex - Grensgeval) schrijft de songs nu uit op partituur. Nadien zal dienstencentrum Aan de Statie een koortje verzamelen dat de liedjes enkele malen zal zingen in rustoorden en woonzorgcentra. Tot slot wordt er volgend jaar een cd opgenomen met alle liedjes. Wie wil meewerken aan het project, kan contact opnemen met de Dienst Erfgoed via het telefoonnummer 089/77.61.11 of via het e-mailadres erfgoed@lanaken.be. (WJL)