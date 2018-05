WhatsApp krijgt gemeentelijke steun 08 mei 2018

Sinds enige tijd zijn er in Lanaken diverse WhatsApp groepen rond buurtpreventie. Omdat de gemeente en de politie geloven in het sociale controlesysteem dat snel en adequaat werkt, heeft men in samenspraak met de initiatiefnemers besloten het project vanuit de gemeente te ondersteunen. Zo komen er drie info-avonden in het cultureel centrum Lanaken en de ontmoetingscentra van Veldwezelt en Rekem.





Voor meer info, data, uren en inschrijving: www.lanaken.be/buurpreventie (WJL)