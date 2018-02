Werkstraf voor slagen aan parkeerwachter 14 februari 2018

02u49 0 Lanaken G. (44) uit Lanaken is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur en een boete van 300 euro met uitstel omdat hij parkeerwachter S. (36) uit Bilzen klappen gaf toen die hem een bekeuring wilde geven.

Op 22 september 2016 maande de parkeerwachter beklaagde G. tijdens een controle op het Europaplein in Lanaken aan om zijn parkeerschijf te leggen. "Als ge mij opschrijft, krijgt ge op uw gezicht", zou G. volgens het slachtoffer eerst geschreeuwd hebben. Toen S. hem nogmaals naar zijn parkeerschijf vroeg, gaf G. hem twee slagen op zijn gezicht. De parkeerwachter was daardoor een dag werkonbekwaam.





Kort lontje

"Op de camerabeelden zijn de slagen duidelijk te zien", beschreef de openbare aanklager. "G. heeft blijkbaar een kort lontje, want hij werd in juni 2016 ook al veroordeeld voor het uitdelen van slagen." De advocaat van G. had de vrijspraak gevraagd op basis van twijfel omdat de camerabeelden onduidelijk zouden zijn, maar de rechtbank achtte de feiten bewezen. Als G. de werkstraf niet correct uitvoert, volgt een celstraf van vijf maanden. Aan de parkeerwachter moet G. een schadevergoeding van ruim 300 euro betalen. (VCT)