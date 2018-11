Werknemers technische dienst Sappi leggen het werk neer MMM en WJL

27 november 2018

18u42 0 Lanaken Zo’n 70 à 80 werknemers van de technische dienst van papierbedrijf Sappi in Lanaken hebben vandaag het werk neergelegd omwille van de te hoge werkdruk. Woensdag gaan alle werknemers terug aan het werk, waarna de vakbonden donderdag opnieuw zullen samenzitten met het Europees Management Team (EMT). Dat melden vakbonden ACV en ABVV dinsdag.

De werknemers van de technische dienst zijn dinsdag in overleg gegaan over bijkomende argumenten om de directie te overtuigen dat er extra personeel nodig is. Daardoor liggen dinsdag alle technische werkzaamheden aan de machines stil. “De werkdruk stijgt en de mensen hebben het moeilijk. Dat is de aanleiding en daarover hebben we gesproken met de directie. Daarom hebben we in de kantine een werkoverleg georganiseerd, om te bekijken wat we kunnen doen”, zegt Johan Lamers, secretaris van LBC-NVK.

Niet overtuigd

Volgens ACV en ABVV staan de nieuwe investeringen en de oude afbouwprogramma’s voor het personeel lijnrecht tegenover elkaar. “Momenteel verdrinken de werknemers van de technische dienst in het werk. De directie neemt een aantal maatregelen, maar is niet overtuigd dat er volk bij moet komen op de werkvloer”, klinkt het bij de vakbonden.

De directie is wel naar het Europees Management Team (EMT) gegaan met de grieven van het personeel, maar zonder succes. “Wij hebben het gevoel dat ze niet hard genoeg geprobeerd hebben om het Europese management te overtuigen”, zeggen de vakbonden. “De werknemers, arbeiders, bedienden en kaderleden van de technische dienst hebben na een toelichting van de vakbonden in een geheime stemming met 93 procent beslist om een sterk signaal te geven.”