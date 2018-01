Werken centrum Smeermaas 20 januari 2018

De werken in Smeermaas-centrum starten op maandag 22 januari. Het kruispunt van de Maaseikersteenweg, de Maastrichterweg en de Brugstraat wordt opnieuw ingericht.





Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en de schoolomgeving 'Aan de Basis' wordt aangepast waardoor de veiligheid verhoogt. Het is een project van de gemeente Lanaken, het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax. De werken zijn opgedeeld in drie grote fases om de impact op verkeer en omgeving te beperken. De werken moeten in maart 2019 klaar zijn.





Meer info: www.lanaken.be/werkensmeermaas. (WJL)