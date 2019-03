Weer koperdiefstal bij kerk Veldwezelt MMM

28 maart 2019

18u08 0 Lanaken De politie heeft donderdag werd een diefstal vastgesteld van koper op het dak van de kerk in Veldwezelt.

De feiten gebeurden aan de Pastoor Woltersplein. Het is volgens de politie al de tweede keer dat er koper gestolen is.

Of het om dezelfde daders gaat, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.