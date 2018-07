Weer aanslag laatste groen Kesseltse Kip 25 juli 2018

02u38 0 Lanaken Zopas werd weer moedwillig een aanslag gepleegd op het groen van de Kip in Kesselt. Er werden alweer bomen omgeduwd.

Dat meldt Erfgoedkring Wiosello. Op het bovenplateau wordt één van de landbouwwegen afgezoomd door een mooie houtsingel. Ondanks eerdere aanslagen door landbouwvoertuigen houdt hij stand, maar telkens moet men een gedeelte van dit stukje Kip prijsgeven, zo luidt het. Nu zijn er weer bomen omgeduwd, wellicht door een loonwerker, waarbij de kruinen van de bomen zelfs in een aanpalend graanveld belanden. Erfgoedkring Wiosello betreurt de gang van zaken. Zij ijvert samen met Natuurpunt voor het behoud van de beboste talud en het plateau. Het kleinschalig landbouwgebied is eigendom van de Vlaamse Waterweg. Er werden trappenpaden aangelegd om het beter te ontsluiten en via een Interregproject kwam er een terp als oriëntatiepunt. Wiosello heeft de overtreding gesignaleerd aan de bevoegde instanties. (WJL)





Meer over Kesselt

Natuurpunt