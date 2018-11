Weer 2 sterren voor La Source Jempi Welkenhuyzen

20 november 2018

14u32 0

Sterrenrestaurant La Source, onderdeel van Domaine La Butte aux Bois, in Neerharen behoudt haar twee sterren. Er viel geen derde ster in de bus. Daardoor wordt Hof van Cleve in Kruishoutem de enige zaak in ons land met drie sterren in de Michelingids, die gisteren werd voorgesteld in Gent.

“ We zijn zeer tevreden,” aldus managing-director Marc Alofs, “ Twee sterren betekent een omweg waard en dat onze chef en zijn team subtiele, rake smaken creëert en daarbij origineel uit de hoek komt.”

Eigenaar-ondernemer Eric Bullens is optimistisch. Naast La Source houdt ook De Kristallijn Genk een ster. “ Er werd geen enkele nieuwe of bijhorende ster uitgereikt in Limburg, dat betekent dat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst,” besluit hij optimistisch.