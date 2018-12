WebDesigners schenken Smart-Sites for life weg in de Warmste Week Jempi Welkenhuyzen

21 december 2018

12u25 2

WebDesign Up to Date met zetel in Gellik schenkt 11 Smart-sites weg voor het goede doel. Een smart-site is een mobiele website die in 1 klik al je websites, blogs, sociale media en nieuwsbrieven verbindt en up-to-date maakt.

Het bedrijf bestaat vier jaar en wilde daarom via een wedstrijd evenveel smart-sites weg schenken. Hiervoor ging men in zee met de Hogeschool PXL waarbij de studenten Communicatiemanagement een campagne uitwerkten om goede doelen in de digitale kijker te plaatsen. Wie de meeste likes binnenhaalde op de social media werd winnaar. Maar met Kerst mag het al wat meer zijn en dus werden alle ingeschreven doelen voor hun inzet en betrokkenheid beloond. Gouverneur Herman Reynders en directeur Ben Lambrechts zagen dat het goed was. Up to Date WebDesign zal binnenkort de Smart-sites voor de diverse verenigingen opstarten waardoor deze tal van nieuwe volgers kunnen aantrekken.