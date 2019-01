Wagen van Prins Patrick 2 weggesleept Jempi Welkenhuyzen

11 januari 2019

16u15 0 Lanaken De politie heeft de wagen van carnavalsprins Patrick 2 weggesleept.

Elk jaar krijgt de nieuwe carnavalsprins gratis een wagen voor een jaar in bruikleen van garage Bastiaens. Als tegenprestatie wordt de auto her en der publicitair opgesteld. Zo staat de wagen regelmatig op het Kerkplein bij het gemeentehuis. Volgens de Raod van Laon tot Aoke met toestemming, maar dat was buiten de politie gerekend. Die liet de takelwagen aanrukken. Naar verluidt was er iets mis met het inschrijvingsbewijs.

Patrick 2 werd onlangs uitgeroepen tot de 46ste prins van het Heksenrijk Lanaken. Hij is 50 jaar en rijdt voor de Koerierdienst BR Logistics. Voorlopig zal hij de ceremonies te voet moeten afwerken, tenzij zijn baas hem een bestelwagen leent.