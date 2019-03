Vzw Orbit zoekt woonruimtes voor vluchtelingen Jempi Welkenhuyzen

12 maart 2019

16u11 0 Lanaken De vzw Orbit zoekt eigenaars van woningen die hun huis willen delen met erkende vluchtelingen.

Steeds meer mensen wonen alleen, en daardoor blijven er heel wat woonruimtes onderbenut. Orbit wil die ruimtes zinvol invullen. Wie erkende vluchtelingen wil opvangen, moet zich wel melden bij de gemeente. Het is toegestaan de ruimtes te verhuren of kosteloos aan te bieden. Een privékamer is overigens al voldoende, de keuken en badkamer kan men delen.

Orbit wil deze vorm van samenhuizen volop promoten. Zo hoopt men het aanbod aan betaalbare huisvesting voor erkende vluchtelingen op de huurmarkt te verhogen. De vzw heeft een handleiding opgesteld en helpt waar nodig. Info: nils@orbitvzw.be