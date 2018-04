VZW Lamana verzorgt verwaarloosde dieren 04 april 2018

Zopas richtte de 22-jarige veganiste Sofie Senden de non-profit stichting Lamana op. De vzw biedt bij de Oude God 15 in Oud- Rekem opvang voor oude, verwaarloosde en zieke dieren in nood. Zo biedt men een liefdevolle thuis voor gevogelte, schapen, geiten, konijnen, cavia's en varkens. Momenteel wonen er al een 30-tal dieren. De vzw leeft van crowdfunding. Momenteel heeft men 2.000 euro nodig voor inrichting van stallen, omheining weide, medische kosten en voeding. Schenkingen zijn welkom: BE 7350 4898 1752. Wie 150 euro of meer stort, kan rekenen op een bezoek aan de dieren en overnachting met ontbijt in nabijgelegen B&B.





Info: sofie.senden@hotmail.com of bel 040.208854 (WJL)