Vrouw van bouwvakker die doodgestoken werd: “Wat moet ik nu zeggen als mijn zoontje naar zijn papa vraagt?” VCT

15 januari 2019

15u48 0 Lanaken “Dominik was een fantastische man, wat moet ik nu zeggen als mijn zoontje naar zijn papa vraagt?”. J. (29) barstte in tranen uit tijdens haar getuigenis voor het hof van assisen in Tongeren. Op 28 februari 2018 stak haar nonkel Mariusz haar man en de vader van haar 6-jarig zoontje dood met tien messteken op het bedrijventerrein in Lanaken, waar de twee Polen samen werkten. “Dominik was een goede man, hij heeft dit niet verdiend. Kijk me aan! Waarom heb je dit toch gedaan,” schreeuwde ze naar de beschuldigde.

Omdat J. amper in staat was om zelf te getuigen, las voorzitter Liesens eerst haar verklaring voor, die ze op 4 maart 2017 bij de politie aflegde. “Onze relatie was zeer goed. Hij was een geweldige vader voor onze zoon, wij kwamen niets tekort.” Haar man verdiende 2.400 euro per maand als bouwvakker in België, zij bleef in Polen wonen. Om de vijf weken kwam hij op bezoek. Dominik werkte hard en hield van een pintje, van karten en van mooie auto’s. En ook van de vrouwen. “Dominik was een mooie man. De vrouwen hadden belangstelling voor hem. Ik was wel jaloers maar ik zei hem ‘kijken mag’.” Of ze wist dat Dominik er buitenechtelijke relaties op nahield ? “Hij heeft me eenmaal bedrogen. Met de dochter van zijn baas. Maar ik heb hem dat vergeven. Daarna is het niet meer gebeurd.” Dominik had nog veel plannen. Een stuk grond kopen in de bergen, waar ook zijn grootvader woonde. En de wereld rondreizen, want daar had hij nooit de kans voor gehad. Mariusz, die nog jaren getrouwd was met de tante van J., besliste daar op 28 februari 2017 anders over. Aan het eind van haar getuigenis sloeg het verdriet van J. om in woede. “Waarom heb je dat gedaan ?” haalde ze uit naar beschuldigde Mariusz. “Hij was een goede man. Een goede vader. Hij heeft dit niet verdiend. Durf je me niet aan te kijken?” (de beschuldigde staat recht maar de voorzitter komt tussen en bedaart de gemoederen, waarna J. huilend en roepend naar buiten wordt geleid).

Normaal zou daarna I. komen getuigen. Zij was de oudere zus van Dominik en had ook al een hele tijd een relatie met de beschuldigde Mariusz. Maar I. daagde niet op. Haar vader getuigde wel. “Mariusz schrijft nog steeds brieven naar haar. Maar die zijn niet meer gewenst. Omdat hij zegt dat alles de schuld is van Dominik.”

Niet op het mes gevallen

Mariusz zelf beweert dat Dominik Szambelan tijdens een schermutseling in de werfcamionette met zijn buik op het mes viel. Maar dat kan volgens wetsarts professor Van de Voorde niet. “Gelet op het dynamisch bloedsporenbeeld in de bestelwagen, kunnen we een accidentele steekwonde uitsluiten.” Het slachtoffer incasseerde 4 steken in de borst, 2 onder de oksel, 2 in de rug en 2 in de linkerarm.

Hart doorboord

De eerste steken die Mariusz M. aan of in de bestelwagen uitdeelde waren nog oppervlakkig. “Ik ben zeker dat we hier niet stonden als het daar was gestopt. Die eerste letsels konden nog gewoon gehecht worden,” beschreef Van de Voorde. De dodelijke steekwonden in de borst en in de rug, die met grote kracht toegediend werden, volgden even later op de parking. Nadat het slachtoffer was weggevlucht. “Een steek met een diepte van 20 centimeter heeft het hart volledig doorboord. Het hele mes is toen in het lichaam gegaan,” besloot de wetsarts. Dominik had daardoor geen geen kans meer op overleven.

Morgen volgen het requisitoir van de openbare aanklager en de pleidooien van de advocaten. Daarna zal de jury beslissen of Mariusz M. schuldig is aan moord.