Vrouw steekt haar man dood na zoveelste dronken ruzie 04 mei 2018

03u00 0 Lanaken De procureur in de strafrechtbank van Tongeren vordert vijf jaar cel (deels met uitstel) voor een 49-jarige vrouw uit Maasmechelen die na een zoveelste ruzie haar echtgenoot een dodelijke messteek toebracht. Overdadig gebruik van alcohol, drugs en pillen gekoppeld aan geweld en slaande ruzies leidden tot het drama.

Na een relatie van 19 jaar besliste het koppel om uiteen te gaan maar niet veel later waagden ze toch een nieuwe poging. Maar die liep in de nacht van 22 op 23 januari 2016 fataal af.





Na een shoppingtrip in Maastricht zette de vrouw haar man af aan een café in Lanaken waar hij nog een openstaande rekening had. Diezelfde avond belden vriendinnen van de vrouw of ze, net na Nieuwjaar, haar nieuwe huurappartement mochten bezoeken. Dat gebeurde en er werd flink wat op gedronken, terwijl de vrouw verschillende pillen slikte 'om rustig te blijven'.





Samen met een vriendin trok ze daarna naar het café in Lanaken om haar man op te helen. Omdat de spanning in het appartement te snijden was, vertrokken de vriendinnen wijselijk. Maar toen liep het mis. Bij een zoveelste dispuut greep de vrouw naar een mes en bracht haar echtgenoot een messteek toe in het bovenbeen. Hierbij werd een slagader geraakt en al snel bloedde de man dood. De vrouw was intussen in slaap gevallen op de zetel. Toen ze haar echtgenoot later in de keuken op de grond zag liggen, dacht ze dat hij er in slaap gevallen was en probeerde ze hem te wekken. "Hij voelde wel nogal koud aan", zei ze tegen de rechter. "Maar voor de rest herinner ik me niet veel."





De zoon (uit een vorige relatie) van de overleden man volgde de debatten. Haar laatste woord richtte de vrouw naar hem. "Ik heb je papa zeker niet dood gewild", snikte ze. Vonnis op 31 mei. (JEK)