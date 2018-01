Vrouw én hondje gered uit brand 22 januari 2018

In Lanaken in de Steenselbergweg brak er gisterochtend brand uit in een woning. De 86-jarige bewoonster kon tijdig haar huis verlaten, maar de schade was aanzienlijk. "Zowat in elke ruimte was er veel schade, en de hitte moet enorm geweest zijn", legt Jurgen Pass van brandweer Oost Limburg uit. De bewoonster kreeg wat rook binnen en werd naar het ziekenhuis overgebracht. "Binnen was er in één van de ruimtes amper schade. Het was daar dat we het hondje van de dame vonden. Het beestje kreeg wat zuurstof toegediend en zal er weer bovenop komen." De vensters van de woning werden dichtgetimmerd met houten panelen. Het pand is lange tijd onbewoonbaar. De vrouw kan tijdelijk elders verblijven. (MMM)