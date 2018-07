Vrouw (79) valt en ligt gewond langs kanaal 30 juli 2018

In Smeermaas langs het kanaal is zondagvoormiddag een 79-jarige vrouw meer dan tien meter naar beneden gerold toen ze langs het talud aan het kanaal viel. Ze belandde op het jaagpad langs het kanaal en werd pas veel later door een schipper opgemerkt. De vrouw was brood naar het kanaal gaan brengen voor de eenden, maar moet daarbij haar evenwicht hebben verloren. De dame uit Smeermaas werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk liep ze enkele breuken op. (MMM)