Vrijspraak voor poging doodslag, veroordeeld voor bezit munitie 29 maart 2018

02u43 0

De Tongerse strafrechter sprak de 29-jarige T.A. uit Maasmechelen vrij voor poging tot doodslag op drie personen. Hij kreeg wel een boete van 600 euro opgelegd omdat hij in het bezit was van verboden munitie en moet opdraaien voor 7.898 euro aan gerechtskosten. De burgerlijke partijen krijgen, gezien de vrijspraak, geen schadevergoeding.





De procureur had vijf jaar cel gevorderd voor T.A. omdat hij, op 11 januari 2015 's nachts in Lanaken, moedwillig zou ingereden zijn op drie wandelende feestvierders na een dispuut.





De 30-jarige Wojciech W. werd daarbij opgeschept en raakte zwaar gewond. Na een week kunstmatige coma bleef die drie maanden gehospitaliseerd. de man zal zijn job als kraanbestuurder nooit meer kunnen uitoefenen. De advocaat van het slachtoffer had 1 euro provisioneel gevraagd voor zijn cliënt en 75.000 euro voor diens echtgenote en zoontje.





Getuigen ontwrichtten echter de moedwilligheid van de aanrijding terwijl het slachtoffer, samen met zijn kompanen, flink wat Wodka gedronken had. Experts stelden dan weer dat het dronken trio plots op de rijstrook van de weg opdook.





(JEK)