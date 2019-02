Vrachtwagen kantelt, omstaanders helpen inzittenden bevrijden MMM

14 februari 2019

20u28 0 Lanaken In Lanaken is donderdagnamiddag een vrachtwagen omgekanteld. Dat gebeurde aan de Brenerstraat.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk, maar de inzittenden zaten gekneld in de cabine van de truck. Brandweer Oost Limburg werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden, maar het waren enkele omstaanders die zich meteen over de slachtoffers ontfermden.

Met een ladder probeerden zij de slachtoffers te bevrijden. De bestuurder raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het ongeval leidde tot heel wat verkeershinder. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.