Vraag om parkeerverbod bij zwart verkeerspunt klinkt steeds luider Jempi Welkenhuyzen

08 maart 2019

12u56 1 Lanaken Lanaken telde vorig jaar 29 letselongevallen, waarvan 4 met dodelijke afloop. Eén ervan gebeurde op het kruispunt van de Maastrichterweg met de Steenselbergweg. De buurt stelde toen een petitie op om er een parkeerverbod in te stellen. Maar tot op vandaag is daar nog weinig van in huis gekomen, zo blijkt.

Het is raadslid Leo Joosten (VB) die de kat de bel aanbond. Joosten, zelf ex-politiecommandant, vroeg drie maand geleden aan de gemeenteraad al om 20 meter voor het kruispunt richting Zutendaal een stationeer- en parkeerverbod in te lassen. Maar tot nu toe zonder resultaat. “En dat terwijl in januari nog een dodelijk ongeval gebeurde met een chauffeur die het kruispunt wilde oversteken”, aldus Joosten.

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Sofie Martens is begripvol. “De wegbeheerder AWV (Wegen en Verkeer) is hier bevoegd. We hebben al herhaaldelijk via onze mobiliteitsambtenaar de vraag gesteld. Hij volgt het dossier op. Het is onbegrijpelijk dat de interne molen bij AWV zo traag maalt dat er na drie maanden nog geen signalisatiebord staat.”