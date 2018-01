Vluchtende aanrijder vrijgelaten 27 januari 2018

Sammy C., de 26-jarige man uit Lanaken die vorig jaar op 10 november een fietser aanreed en vervolgens aan zijn lot overliet in de Hoogstraat in Gent, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. Onder invloed van harddrugs reed C. die dag rond 7.50 uur fietser Veysel Calinalti aan. Het slachtoffer was na een bezoek aan de wekelijkse vrijdagmarkt op weg naar huis. De klap was enorm, want de fiets brak in stukken. Calinalti is ruim drie kwartier gereanimeerd en stierf later in het ziekenhuis. C. bekommerde zich niet om het slachtoffer en zette zijn weg voort. Hij kon opgepakt worden op het parkeerterrein langs de E17 in Kalken. (JEW/DJG)